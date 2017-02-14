Лавина в Чон-Алае накрыла две машины с людьми, их спасли работники Минтранса

14 февраля 2017, 10:05 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. В Чон-Алайском районе в понедельник в 15.50 сошла снежная лавина, которая накрыла два автомобиля, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По данным МЧС, лавина объемом 3 тысячи кубометров сошла на дорогу возле села Дароот-Коргон. Снежная масса накрыла две проезжавшие машины -"Ниву" и Daewoo Matiz. В снежный плен попали семь человек.

Находившееся неподалеку сотрудники Минтранса смогли вызволить сначала людей, а потом и машины. Жертв и пострадавших нет.