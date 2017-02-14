Замглавы МИД Кыргызстана и ассистент Генсека ООН обсудили вопросы региональной безопасности

14 февраля 2017, 10:06 Комментарии

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемеловаи ассистент Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча обсудили вопросы региональной безопасности 13 февраля на встрече в Нью-Йорке (США). Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества КР и ООН, в частности возможности совершенствования избирательной системы в стране накануне предстоящих в 2017 году президентских выборов. Было отмечено успешное проведение парламентских выборов в 2015 году и референдума по внесению изменений в Конституцию КР в 2016 году, которые были признаны многими международными наблюдателями честными и открытыми.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности в Центральной Азии, а также подготовку к Форуму по сохранению популяции снежного барса, проведение которого планируется в третьем квартале 2017 года в Кыргызстане.

В заключение Д.Кемелова проинформировала о предстоящем мероприятии по случаю 15-летия Бишкекской горной платформы, проведение которого запланировано в декабре этого года в Нью-Йорке, а также пригласила принять участие в мероприятии по случаю Дня социальной справедливости, организуемого кыргызской стороной совместно с МОТ в штаб-квартире ООН.