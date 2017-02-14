Депутат назвал "хроническую болезнь" правительства

14 февраля 2017, 10:16 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") назвал "хроническую болезнь" правительства.

На заседании Комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности 14 февраля представитель правительства в парламенте попросила включить в повестку дня проект соглашения между Кыргызстаном и Европейским союзом по развитию сельских регионов.

По ее словам, данное соглашение будет подписано во время визита президента Аламазбека Атамбаева в Бельгию, куда он вылетает завтра.

К.Иманалиев возмутился, отметив, что месяц назад было известно о визите главы государства в ЕС. "Завтра ему вылетать, сегодня вносите вопрос. Это ваша хроническая болезнь. Почему нельзя было этого сделать заблаговременно, хотя бы за неделю?" - спросил парламентарий.

С ним согласился Абдывахап Нурбаев (СДПК). "Постановление про частные школы лежит у вас 4 месяца, не можете принести, а тут по поручению президента оперативно работаете. Нельзя всегда так?" - отметил он.

В результате обсуждения проект соглашения внесен в повестку.