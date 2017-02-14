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Депутат назвал "хроническую болезнь" правительства

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409865-ru.html

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14 февраля 2017, 10:16       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") назвал "хроническую болезнь" правительства.
На заседании Комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности 14 февраля представитель правительства в парламенте попросила включить в повестку дня проект соглашения между Кыргызстаном и Европейским союзом по развитию сельских регионов.
По ее словам, данное соглашение будет подписано во время визита президента Аламазбека Атамбаева в Бельгию, куда он вылетает завтра.
К.Иманалиев возмутился, отметив, что месяц назад было известно о визите главы государства в ЕС. "Завтра ему вылетать, сегодня вносите вопрос. Это ваша хроническая болезнь. Почему нельзя было этого сделать заблаговременно, хотя бы за неделю?" - спросил парламентарий.
С ним согласился Абдывахап Нурбаев (СДПК). "Постановление про частные школы лежит у вас 4 месяца, не можете принести, а тут по поручению президента оперативно работаете. Нельзя всегда так?" - отметил он.
В результате обсуждения проект соглашения внесен в повестку.

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