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Лучше, чем США: Правильно ли движется Кыргызстан?

Источник:
http://knews.kg/2017/02/luchsh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409864-ru.html

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14 февраля 2017, 9:49       Комментарии

Доля кыргызстанцев, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении, увеличивается с каждым годом. Между тем, в этих вопросах Кыргызстан отстает только от Саудовской Аравии, Китая и Индии и опережает Россию, США, Канаду, Южную Корею и страны Европы. K-News сопоставил ответы граждан.
В 2012 году всего 47 % граждан Кыргызстана считало, что страна двигается в правильном направлении. В марте 2016 года это число возросло до 65 %. Доля несогласных уменьшилось с 39 % до 25 %.
Если сопоставить результаты последнего опроса в Кыргызстане с тем, что проводила компания IPSOS в мире, то получится, что среди основных игроков в мире, Кыргызстан бы занял четвертое место по удовлетворенностью граждан с направлением своей страны.
Во всех странах проводились репрезентативные исследования авторитетными международными компаниями. В Кыргызстане этим опросом занимается компания Siar-Consult в партнерстве с Gallup при финансовой поддержке Международного республиканского института США.

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