Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Лучше, чем США: Правильно ли движется Кыргызстан?Лучше, чем США: Правильно ли движется Кыргызстан?Состоялось первое заседание Общественного совета ГАМСУМОСостоялось первое заседание Общественного совета ГАМСУМО

ГНС: План за январь перевыполнен. Собрано почти 5,7 млрд сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355349_gn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409862-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане в январе собрано 5,7 млрд сомов налогов

В Кыргызстане в январе собрано 5,7 млрд сомов налогов

Двух рыбаков, утонувших на Иссык-Куле в январе, еще не нашли, их поиски временно прекращены – полпредство области

В январе объем ВВП увеличился на 7,8%

В январе объем ВВП Кыргызстана увеличился на 7,9% и составил 24 млрд сомов – Нацстатком

14 февраля 2017, 9:43       Комментарии

Государственная налоговая служба дала первый отчет в новом году. Так, за январь фискальным органом собрано 5 млрд 686,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
По ее данным, установленный план выполнен на 101,5%, или на 86,1 млн сомов больше отчетного периода прошлого года.
В ГНС также сообщили, что по сравнению с январем 2016 года поступление налогов увеличилось на 735,4 млн сомов, или на 14,9%.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум