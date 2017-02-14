ГНС: План за январь перевыполнен. Собрано почти 5,7 млрд сомов

14 февраля 2017, 9:43 Комментарии

Государственная налоговая служба дала первый отчет в новом году. Так, за январь фискальным органом собрано 5 млрд 686,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, установленный план выполнен на 101,5%, или на 86,1 млн сомов больше отчетного периода прошлого года.

В ГНС также сообщили, что по сравнению с январем 2016 года поступление налогов увеличилось на 735,4 млн сомов, или на 14,9%.