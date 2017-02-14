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Журнал Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355350_jy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409861-ru.html

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14 февраля 2017, 9:51       Комментарии

Американский журнал Playboy объявил о возобновлении публикаций фотографий обнаженных моделей через год после сенсационного отказа от этой практики, пишет Би-би-си.
По словам креативного директора издания Купера Хефнера, прошлогоднее решение об отказе от таких снимков было ошибкой.
"Нагота никогда не была проблемой... Сегодня мы возвращаем наш стиль и снова становимся теми, кем были раньше", - написал Хефнер в "Твиттере".
Многие пользователи соцсетей восприняли решение редакции с ликованием, однако некоторые отмечали, что оно было принято из-за падения продаж журнала на фоне доступности бесплатной порнографии.
В мартовском номере журнала также появится статья актрисы Скарлетт Бирн, посвященная запущенной в США кампании Free the Nipple, активисты которой требуют введения правил, разрешающих женщинам показывать грудь на публике.
Журнал Playboy был основан Хью Хефнером в 1953 году, в 2016 году он прекратил публиковать фото обнаженных моделей.
Владельцы издания объяснили это решение тем, что интернет сделал эротику старомодной, поэтому журналы на эту тематику перестали приносить прибыль.
Тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 5,6 млн экземпляров, однако в прошлом году упали до 700 тысяч.

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