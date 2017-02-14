Состоялось первое заседание Общественного совета ГАМСУМО

14 февраля 2017, 9:42 Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. Накануне состоялось первое заседание нового состава Общественного совета Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР (ГАМСУМО).

Как сообщили в пресс-службе Госагентства, на заседании был рассмотрен вопрос выборов председателя Общественного совета, заместителей председателя и секретариата. По итогам обсуждения и голосования председателем ОС единогласно был избран Нурлан Жолдошев, заместителями председателя избраны Азамат Жунусов и Мээрим Осмоналиева.

Присутствовавшая на заседании директор Агентства Джумагуль Эгамбердиева поздравила новоизбранных членов ОС, отметила о важности института ОС в государственных органах и намерении тесного сотрудничества Агентства с ОС. Также она представила членам ОС руководство Агентства и руководителей структурных подразделений.