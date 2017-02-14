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В Нью-Йорке обсудили перспективы сотрудничества Кыргызстана и ООН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-n-iu-io...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409859-ru.html

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14 февраля 2017, 10:00       Комментарии

Бишкек, 14 февраля /Кабар/. В Нью-Йорке, США, накануне первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова провела встречу с ассистентом Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енча. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества КР и ООН, в частности возможности совершенствования избирательной системы в стране накануне предстоящих в 2017 г. президентских выборов. Было отмечено успешное проведение парламентских выборов в 2015 г. и Референдума по внесению изменений в Конституцию КР в 2016 г., которые были признаны многими международными наблюдателями честными и открытыми.
Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности в Центральной Азии, а также подготовку к Форуму по сохранению популяции снежного барса, проведение которого планируется в третьем квартале 2017 года в Кыргызстане.
В заключение Д.Кемелова проинформировала о предстоящем мероприятии по случаю 15-летия Бишкекской горной платформы, проведение которого запланировано в декабре т.г. в Нью-Йорке, а также пригласила принять участие на мероприятии по случаю Дня социальной справедливости, организуемого кыргызской стороной совместно с МОТ в штаб-квартире ООН.

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