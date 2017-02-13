Политики и активисты заявляют о необходимости досрочных парламентских выборов

13 февраля 2017, 20:00 Комментарии

Политические деятели и активисты заявляют о необходимости проведения досрочных парламентских выборов весной 2018 года. Об это было заявлено участниками форума "Выборы 2017: без социальных потрясений, без фальсификаций".

Они заявили, что согласно конституционному положению о том, что любые изменения Конституции, затрагивающие полномочия ветвей власти, должно автоматически приводить к новым выборам.

"После внесения изменений в Конституцию на референдуме этого не произошло. Исходя из этого президент, который будет избран в 2017 году обязан включить в свою предвыборную программу обязательство добиваться проведения досрочных парламентских выборов весной 2018 года", — заявляют участники форума.