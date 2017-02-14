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"Двойник" Гитлера арестован в Австрии за прославление нацизма"Двойник" Гитлера арестован в Австрии за прославление нацизмаКоллегия ЕЭК упростила доступ к информации о месте сборки автомобилейКоллегия ЕЭК упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей

Коллегия ЕЭК упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kolleg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409857-ru.html

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14 февраля 2017, 9:20       Комментарии

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей. Теперь любой автолюбитель или сотрудник контролирующего органа при наличии оформленного на транспортное средство электронного паспорта сможет оперативно получить в электронном виде представление о том, на каком заводе собрана машина, сообщает пресс-служба комиссии.
Соответствующие изменения внесены в Порядок функционирования систем электронных автопаспортов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В прежней редакции Порядка отсутствовала возможность идентификации конечного изготовителя транспортного средства в случае его изготовления на сборочном заводе.
"Принятые изменения предложил Казахстан, ссылаясь на то, что большинство крупных автопроизводителей Союза имеют, как правило, несколько сборочных заводов, которые нередко располагаются в разных союзных странах. А для потребителя совсем не безразлично, где собрана машина: в Казахстане, России, ином государстве-члене или, например, в Германии или Китае", – говорится в сообщении.
Кроме того, принятые комиссией изменения в названный Порядок и Порядок формирования и ведения единого реестра организаций-изготовителей позволят сборочным заводам напрямую оформлять электронные автопаспорта. Это упрощает и ускоряет процедуру, а значит, улучшает в странах ЕАЭС условия ведения бизнеса.

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