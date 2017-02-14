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"Двойник" Гитлера арестован в Австрии за прославление нацизма

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355347_dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409854-ru.html

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Арестованным за попытку захвата власти грозит до 22 лет тюрьмы

14 февраля 2017, 9:21       Комментарии

25-летний мужчина, старающийся быть похожим на нацистского лидера Адольфа Гитлера, арестован в Австрии по обвинению в прославлении нацизма, сообщает Би-би-си со ссылкой на власти страны.
Сообщается, что молодой человек, называющий себя Гаральд Гитлер, фотографировался возле дома в родном городе Гитлера Браунау-ам-Инн.
Представитель местной полиции сообщил Би-би-си, что арестованный мужчина недавно переехал в городок на границе с Германией, а до этого его видели в Вене и в Граце.
По его словам, действия молодого человека - это не шутка и не артистический перформанс, он вполне серьезно относился к своему образу.
Фотоснимки мужчины с черными усиками появились на одном из австрийских интернет-сайтов в понедельник.
Прославление нацизма в Австрии преследуется как уголовное преступление.

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