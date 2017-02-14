Семь кыргызстанских и один казахский клубы поборются за кубок "Ала-Тоо"

14 февраля 2017, 9:26 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. В Кыргызстане 16 февраля стартует традиционный международный турнир "Кубок Ала-Тоо-2017" по футболу, сообщила пресс-служба федерации данного вида спорта в КР.

Турнир продлится до 20 февраля. В нем примут участие 8 команд, разделенные на две группы. В этом розыгрыше, помимо семи отечественных команд, за победу поборется футбольный клуб "Иртыш" из Казахстана.

Действующим обладателем кубка является бишкекский "Дордой", который в финале прошлогоднего турнира одолел "Алгу" в серии послематчевых пенальти.

Игры будут проходить на стадионе МИС.

Группа "А"

<ul> <li>"Абдыш-Ата"</li> <li>"Дордой-2"</li> <li>"Иртыш" (Казахстан)</li> <li>"Живое"</li> </ul>

Группа "Б"

<ul> <li>"Кара-Балта"</li> <li>"Нефтчи"</li> <li>"Алга-2"</li> <li>"Наше"</li> </ul>

Финал начнется 20 февраля в 16.00.