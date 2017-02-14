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Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС

Источник:
http://knews.kg/2017/02/nachal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409848-ru.html

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Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС

Объявляется конкурс по избранию новых составов общественных советов госорганов

14 февраля 2017, 8:57       Комментарии

Накануне в Цахкадзоре (Армения) прошло 6-е совещание министров транспорта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкула Жунусова. После этого руководителей транспортных ведомств государств-членов принял премьер-министр Армении Карен Карапетян, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Главным вопросом повестки дня совещания стало обсуждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС.
"Пилотной "дорожной картой" станет документ по воздушному транспорту, который разрабатывается в приоритетном порядке, с учетом специфики и нерешенных вопросов этой сферы. Карту планируется подготовить уже к 1 июля 2017 года. Установлен срок для "дорожной карты", объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный транспорт Союза. Она должна быть разработана к 31 декабря 2017 года. В "дорожных картах" будут заложены конкретные мероприятия и индикаторы, предложения по которым представят стороны. Такой подход позволит до 2025 года снять все ограничения и барьеры при перевозках в Союзе", – говорится в соообщении.
В результате запуска общего рынка транспортных услуг Союза ожидаются качественные изменения в экономиках стран ЕАЭС, что благоприятно скажется также и на уровне жизни граждан государств-членов.
"Снизятся транспортные издержки, а значит наши товары будут более конкурентоспособными. Повысится транспортная доступность и мобильность населения. А это, как правило, один из критериев качества жизни людей", – отметил Адамкул Жунусов.
Напомним, что принципы, которые определяют запуск общего рынка услуг в транспорте, и его идеология уже нашли понимание на уровне президентов. Они одобрены в декабре прошлого года на саммите глав государств ЕАЭС.

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