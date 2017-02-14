На Тайване перевернулся автобус с туристами, погибли более 30 человек

14 февраля 2017, 9:09 Комментарии

На Тайване в городе Тайбэй перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 44 человека, сообщает "Медуза".

По данным спасательной службы, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, двое из них умерли в больнице. Еще 12 человек госпитализированы.

Как пишет местное издание Taiwan News, в автобусе находилась группа пожилых туристов, которые ехали на агротуристическую ферму, чтобы посмотреть на цветение сакуры.

По неподтвержденным данным, водитель ехал с превышением скорости. Авария произошла, когда он попытался свернуть на другое шоссе.