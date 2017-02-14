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На Тайване перевернулся автобус с туристами, погибли более 30 человек

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-taj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409847-ru.html

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В Москве на старт "Лыжни России 2017" вышли более 10 тысяч человек

14 февраля 2017, 9:09       Комментарии

На Тайване в городе Тайбэй перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 44 человека, сообщает "Медуза".
По данным спасательной службы, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, двое из них умерли в больнице. Еще 12 человек госпитализированы.
Как пишет местное издание Taiwan News, в автобусе находилась группа пожилых туристов, которые ехали на агротуристическую ферму, чтобы посмотреть на цветение сакуры.
По неподтвержденным данным, водитель ехал с превышением скорости. Авария произошла, когда он попытался свернуть на другое шоссе.

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