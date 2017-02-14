Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Американские ученые назначили конец света на 2047 годАмериканские ученые назначили конец света на 2047 годДепартамент регистрации транспорта ГРС попросил передать ему здание, принадлежащее институту ГосстрояДепартамент регистрации транспорта ГРС попросил передать ему здание, принадлежащее институту Госстроя

Ученые показали крупнейший каталог звездного неба

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355339_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409846-ru.html

Похожие новости

Американские ученые назначили конец света на 2047 год

Госфиннадзор тратит на сотрудника 368 тыс. сомов в год, это самый низкий показатель среди госорганов

В 2016 году были зафиксированы самые высокие показатели на рынке ценных бумаг

Генпрокуратуре поручено проверить заявление О.Текебаева о якобы найденных им материалах об имуществе А.Атамбаева

Энергохолдинг признался: Показатели умных счетчиков врали из-за техсбоев

14 февраля 2017, 8:34       Комментарии

Американские ученые открыли доступ к крупнейшему астрономическому каталогу с данными о более чем 1,6 тысячи звезд. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на MIT News.
Каталог включает в себя информацию о звездах, расположенных на расстоянии 325 световых лет от Земли. Данные были получены в ходе работы Обсерватории Кека на Гавайях и охватывают 18-летнюю историю наблюдений. За это время было сделано около 61 тысячи измерений продолжительностью от 30 секунд до 20 минут.
По итогам последних наблюдений ученые обнаружили более 100 звезд, вокруг которых могут вращаться экзопланеты. Прояснить данные позволит дополнительный анализ. Открытие было сделано с помощью высокочастотного эшелле-спектрометра HIRES, который установлен на 10-метровом телескопе обсерватории.
Известно, что одна неизвестная экзопланета вращается вокруг красного карлика GJ 411 - четвертой звезды по удаленности от Солнца. По словам авторов, экзопланета имеет короткую орбиту: год на ней длится менее десяти дней. Предполагается, что широкий доступ к данным поможет прояснить специфику других небесных тел.
Данные доступны на сайте Департамента земного магнетизма Института Карнеги. Кроме того, в свободном доступе размещены программное обеспечение для их обработки и онлайн-руководство к нему.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум