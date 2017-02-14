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Американские ученые назначили конец света на 2047 год

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355307_am...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409845-ru.html

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14 февраля 2017, 8:38       Комментарии

Американские астрофизики пришли к выводу, что все живое на Земле будет уничтожено уже через 30 лет. По их данным, человечество погибнет в 2047 году из-за активности Солнца, сообщает Росбалт.
В последнее время активность светила неуклонно снижается. Когда она дойдет до критического минимума, гелиосфера, или пространство, заполненное солнечным ветром, начнет сокращаться, что и приведет к апокалипсису.
Ранее ученые заявляли, что Солнце уничтожит Землю через 200 лет. Дело в том, что в солнечном ядре накапливается водород. Со временем светило начнет сжиматься, нагревая нашу планету до сверхвысоких температур. В результате океаны на Земле просто закипят, атмосфера наполнится паром и все живое погибнет.

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