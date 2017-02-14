Работодатели в Москве с неохотой выплачивают зарплату мигрантам

14 февраля 2017, 8:50 Комментарии

С начала года в представительство Государственной службы миграции при ПКР в Москве поступило 68 заявлений кыргызстанцев, в том числе коллективных. В основном мигранты жалуются на российских работодателей, отказывающихся выплачивать заработные платы.

Так, с 4 января по 10 февраля задолженность составила 9 млн. 510 тыс. 800 рублей

Представителями Госслужбы миграции проведено 67 выездов, оказано содействие в получении 4 млн. 155 тыс. рублей. Проконсультировано 725 граждан КР по вопросам миграционного законодательства РФ, 5 заявлений направлено в российскую прокуратуру.