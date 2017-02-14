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Работодатели в Москве с неохотой выплачивают зарплату мигрантам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355302_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409844-ru.html

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С начала года в госслужбу миграции КР в Москве поступило 68 заявлений кыргызстанцев на работодателей, отказывающихся выплачивать зарплаты

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Эксперт: Эксплуатация трудовых мигрантов равна рабству

14 февраля 2017, 8:50       Комментарии

С начала года в представительство Государственной службы миграции при ПКР в Москве поступило 68 заявлений кыргызстанцев, в том числе коллективных. В основном мигранты жалуются на российских работодателей, отказывающихся выплачивать заработные платы.
Так, с 4 января по 10 февраля задолженность составила 9 млн. 510 тыс. 800 рублей
Представителями Госслужбы миграции проведено 67 выездов, оказано содействие в получении 4 млн. 155 тыс. рублей. Проконсультировано 725 граждан КР по вопросам миграционного законодательства РФ, 5 заявлений направлено в российскую прокуратуру.

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