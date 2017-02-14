Игроки "Азия MIX" стали лучшими юмористами КВН — зрительское голосование

14 февраля 2017, 8:58 Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Капитан "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров по итогам зрительского голосования победил в номинации "Кавээнщик года", сообщается на сайте "КВН для всех".

В минувшем году отечественная команда выиграла в финале Высшей лиги КВН.

Голосование шло в "ВКонтакте" по трем номинациям: "Кавээнщик года", "Кавээнщица года" и "Команда - открытие года". На победу в первой номинации претендовали 11 юмористов, в том числе кыргызстанцы Эльдияр и Эрмек Кененсаровы. Первое место занял капитан "Азии MIX" Эльдияр Кененсаров, а Эрмек стал третьим.

Во второй номинации среди восьми претенденток значилась Ситора Фармонова. В отличие от прошлогоднего голосования, когда она была третьей, участница "Азия Mix" не смогла попасть в тройку.

В третью номинацию команда "Азия MIX" не вошла, так как в ней принимали участие команды, не являющиеся признанными фаворитами. Это девятое по счету голосование, оно проводится ежегодно.