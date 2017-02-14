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Игроки "Азия MIX" стали лучшими юмористами КВН — зрительское голосование

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409842-ru.html

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Кыргызпатент объявил конкурс на лучший инновационный проект

14 февраля 2017, 8:58       Комментарии

БИШКЕК, 14 фев - Sputnik. Капитан "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров по итогам зрительского голосования победил в номинации "Кавээнщик года", сообщается на сайте "КВН для всех".
В минувшем году отечественная команда выиграла в финале Высшей лиги КВН.
Голосование шло в "ВКонтакте" по трем номинациям: "Кавээнщик года", "Кавээнщица года" и "Команда - открытие года". На победу в первой номинации претендовали 11 юмористов, в том числе кыргызстанцы Эльдияр и Эрмек Кененсаровы. Первое место занял капитан "Азии MIX" Эльдияр Кененсаров, а Эрмек стал третьим.
Во второй номинации среди восьми претенденток значилась Ситора Фармонова. В отличие от прошлогоднего голосования, когда она была третьей, участница "Азия Mix" не смогла попасть в тройку.
В третью номинацию команда "Азия MIX" не вошла, так как в ней принимали участие команды, не являющиеся признанными фаворитами. Это девятое по счету голосование, оно проводится ежегодно.

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