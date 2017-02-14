Департамент регистрации транспорта ГРС попросил передать ему здание, принадлежащее институту Госстроя

14 февраля 2017, 8:33 Комментарии

Департамент регистрации транспортных средств и водительского состав ГРС инициировал и направил письмо в ГРС, Управление делами президента и правительства и Аппарат правительства о передаче на баланс ГРС здания по ул.Валиханова.

Как сообщается в отчете, опубликованном 9 февраля 2017 года, речь идет о 2-этаже и части 1-этажа здания, расположенного по ул.Ч.Валиханова 2а и прилегающей территории со всеми строениями.

Здание находится в ведении Государственного института сейсмологического строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве по архитектуре и строительству.

Здание требуется департаменту под дополнительное хранилище архивов. Вопрос пока не решен, говорится в отчете.