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Департамент регистрации транспорта ГРС попросил передать ему здание, принадлежащее институту Госстроя

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409841-ru.html

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Участок улицы Буурдинской с 14 февраля закроют для движения автотранспорта в связи с прокладкой газопровода - мэрия

14 февраля 2017, 8:33       Комментарии

Департамент регистрации транспортных средств и водительского состав ГРС инициировал и направил письмо в ГРС, Управление делами президента и правительства и Аппарат правительства о передаче на баланс ГРС здания по ул.Валиханова.
Как сообщается в отчете, опубликованном 9 февраля 2017 года, речь идет о 2-этаже и части 1-этажа здания, расположенного по ул.Ч.Валиханова 2а и прилегающей территории со всеми строениями.
Здание находится в ведении Государственного института сейсмологического строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве по архитектуре и строительству.
Здание требуется департаменту под дополнительное хранилище архивов. Вопрос пока не решен, говорится в отчете.

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