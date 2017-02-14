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"Тазалык" закупает спецтехнику для благоустройства Бишкека на 88 млн сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409840-ru.html

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В ряде районов Бишкека с 14 по 22 февраля не будет газа

14 февраля 2017, 8:45       Комментарии

Муниципальное предприятие "Тазалык" закупает специализированную технику для выполнения работ по благоустройству Бишкека.
Как сообщается на сайте госзакупок, на эти цели планируется направить 88 млн 46,4 тыс. сомов.
Тендер объявлен 13 февраля и продлится до 7 марта.
Тендер объявлен на следующие лоты:
- Фронтальный погрузчик с насадкой-снегоотбрасывателем - 8,4 млн сомов
- Машина универсальная для выполнения комплекса работ по круглогодичному содержанию и уборке городских территорий - 29 млн 962,4 тыс. сомов
- Мусоровоз с задней загрузкой - 48 млн 684 тыс. сомов
- Снегоуборочные насадки для трактора МТЗ 80-82 - 1 млн сомов

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