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Жители нескольких столичных улиц на неделю останутся без газа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355340_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409839-ru.html

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14 февраля 2017, 8:04       Комментарии

"Газпром Кыргызстан" прекратит на неделю подачу голубого топлива жителям нескольких улиц Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа с 14 по 22 февраля в следующих районах:
<li>Карагачевая роща, БЧК, ул. М. Ганди, ул. Саадаева, ул. Ак-Тилек;</li><li>ул. М. Ганди, ул. Мыскал, ул. Сейил, ул. Пригородная;</li><li>ул. Малышева, ул. Куренкеева, пер. Илийский, пер. Беломорский.</li>
"Газпром Кыргызстан" приносит извинения абонентам за созданные неудобства и рассчитывает на понимание в сложившейся ситуации.

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