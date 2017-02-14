Жители нескольких столичных улиц на неделю останутся без газа

14 февраля 2017, 8:04 Комментарии

"Газпром Кыргызстан" прекратит на неделю подачу голубого топлива жителям нескольких улиц Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа с 14 по 22 февраля в следующих районах:

<li>Карагачевая роща, БЧК, ул. М. Ганди, ул. Саадаева, ул. Ак-Тилек;</li><li>ул. М. Ганди, ул. Мыскал, ул. Сейил, ул. Пригородная;</li><li>ул. Малышева, ул. Куренкеева, пер. Илийский, пер. Беломорский.</li>

"Газпром Кыргызстан" приносит извинения абонентам за созданные неудобства и рассчитывает на понимание в сложившейся ситуации.