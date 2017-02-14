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Препарат ФС-1 не стал причиной смерти пациентов. Заключение комиссии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355344_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409838-ru.html

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14 февраля 2017, 8:33       Комментарии

Клиническая комиссия Минздрава КР в своем заключении не подтвердила смерть двух больных туберкулезом вследствие их участия в клиническом эксперименте с использованием лекарственного средства ФС-1.
В вынесенном вердикте ведомства говорится, что смерть пациентки ТР-029 связана с прогрессированием и генерализацией туберкулёзного процесса с развитием менингоэнцефалита, а также самостоятельным прекращением приёма противотуберкулёзных препаратов.
Смерть пациента ТР-237 наступила в связи с прогрессированием диссеминированного туберкулёза с развитием дыхательной и сердечной недостаточности вследствие самостоятельного прекращения приёма противотуберкулёзных препаратов.
В обоих летальных случая согласно полученному от спонсора протокола клинического исследования, больные получали "плацебо".
Как рассказали в национальном центре фтизиатрии (НЦФ), научные исследования проводились в соответствии с действующим законодательством КР, международными стандартами и рекомендациями в области клинических исследований новых противотуберкулезных препаратов и разрешительными документами на их проведение. А также на основании договора от 24 октября 2013 года, заключенного между НЦФ МЗ КР и Акционерным обществом "Научный центр противоинфекционных препаратов" Республики Казахстан.
Напомним, в октябре прошлого года произошел скандал вокруг лечения больных туберкулезом препаратом ФС-1 применение которого возможно привело к летальному исходу. Тогда в НЦФ опровергали обвинения, заявляя о том, что клинические испытания проводились на законном основании, а АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" (Казахстан), которое занимается выпуском препарата ФС-1, намеревалось подать в суд на общественный совет Минздрава КР за дискредитацию деловой репутации.
Сейчас прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц НЦФ и Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.
Следствие по делу продолжается.

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