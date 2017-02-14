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В Кыргызстане следить за работой госорганов будут обновленные ОНС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409837-ru.html

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14 февраля 2017, 8:29       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. В Кыргызстане обновятся составы общественных наблюдательных советов (ОНС), сообщили в пресс-службе правительства. По ее данным, отбор членов общественных советов уже объявлен.
Коллективы наблюдателей избираются на два года. Кандидаты могут быть предложены гражданами и организациями, а также путем самовыдвижения.
Стать членом ОНС могут граждане:
<ul> <li>не имеющие судимости;</li> <li>не являющиеся близкими родственниками руководителей ведомства, при котором создается ОНС, и "не находящиеся от них в прямой зависимости";</li> <li>не работающие на госслужбе;</li> <li>имеющие безупречную репутацию;</li> <li>имеющие видение по улучшению работы ведомства;</li> <li>ведущие активную общественную деятельность.</li> </ul>

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