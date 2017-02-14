В Кыргызстане следить за работой госорганов будут обновленные ОНС

14 февраля 2017, 8:29 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. В Кыргызстане обновятся составы общественных наблюдательных советов (ОНС), сообщили в пресс-службе правительства. По ее данным, отбор членов общественных советов уже объявлен.

Коллективы наблюдателей избираются на два года. Кандидаты могут быть предложены гражданами и организациями, а также путем самовыдвижения.

Стать членом ОНС могут граждане:

<ul> <li>не имеющие судимости;</li> <li>не являющиеся близкими родственниками руководителей ведомства, при котором создается ОНС, и "не находящиеся от них в прямой зависимости";</li> <li>не работающие на госслужбе;</li> <li>имеющие безупречную репутацию;</li> <li>имеющие видение по улучшению работы ведомства;</li> <li>ведущие активную общественную деятельность.</li> </ul>