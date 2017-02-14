Positiff: Девочке на ослике подарили книги

14 февраля 2017, 8:01 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки...
Команда "Азия Микс" выступила на фестивале КиВин-2017 в Сочи.
35-летняя уроженка Кара-Кульджинского района Минавар Алибаева с детства помогала свой маме в изготовлении приданого невест.
В Москве она проучилась на дизайнера и сейчас занимается пошивом штор для элитных домов и ресторанов столицы России.
Работа кыргызстанских художников арт-группы DOXA украшает фасад многоэтажки в Алматы.
В Тюпе ученице, которая каждый день преодолевает 5 км до школы на своем осле, подарили телефон, одежду и книги.
Русская служба Би-би-си опубликовала видео, посвященное традициям и кочевой истории древнего кыргызского народа.
Веками кыргызские горы служили перекрестком, через который проходили дороги великих цивилизаций. Вся территория современного Кыргызстана - древняя сеть торговых путей, соединявших Восток с Западом.
Страны ЕАЭС наладят прямое авиасообщение между всеми столицами государств союза
Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 февраля:
Чуйская область
ночью: -5...-10
днем: -3...+2
Таласская область
ночью: -5...-10
днем: -3...+2
Баткенская область
ночью: -1...-6
днем: 0...+5
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -1...-6
днем: 0...+5
Иссык-Кульская область
ночью: -2...-7
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -15...-20
днем: -7...-12
В Бишкеке днем возможен снег, утром туман. На дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -5...-7, максимальная температура воздуха днем +3...+5.