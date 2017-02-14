Positiff: Девочке на ослике подарили книги

14 февраля 2017, 8:01 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки...

Команда "Азия Микс" выступила на фестивале КиВин-2017 в Сочи.

35-летняя уроженка Кара-Кульджинского района Минавар Алибаева с детства помогала свой маме в изготовлении приданого невест.

В Москве она проучилась на дизайнера и сейчас занимается пошивом штор для элитных домов и ресторанов столицы России.

Работа кыргызстанских художников арт-группы DOXA украшает фасад многоэтажки в Алматы.

В Тюпе ученице, которая каждый день преодолевает 5 км до школы на своем осле, подарили телефон, одежду и книги.

Русская служба Би-би-си опубликовала видео, посвященное традициям и кочевой истории древнего кыргызского народа.

Веками кыргызские горы служили перекрестком, через который проходили дороги великих цивилизаций. Вся территория современного Кыргызстана - древняя сеть торговых путей, соединявших Восток с Западом.

Страны ЕАЭС наладят прямое авиасообщение между всеми столицами государств союза

Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 февраля:

Чуйская область

ночью: -5...-10

днем: -3...+2

Таласская область

ночью: -5...-10

днем: -3...+2

Баткенская область

ночью: -1...-6

днем: 0...+5

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -1...-6

днем: 0...+5

Иссык-Кульская область

ночью: -2...-7

днем: 0...+5

Нарынская область

ночью: -15...-20

днем: -7...-12

В Бишкеке днем возможен снег, утром туман. На дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -5...-7, максимальная температура воздуха днем +3...+5.