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Новости Кыргызстана

Negatiff: В ДТП в Иссык-Ате погибли 4 человека, избитая шестиклассница и притон в БишкекеNegatiff: В ДТП в Иссык-Ате погибли 4 человека, избитая шестиклассница и притон в БишкекеДо 19 февраля и 2 марта принимаются документы для избрания в общественные советы при госорганахДо 19 февраля и 2 марта принимаются документы для избрания в общественные советы при госорганах

Positiff: Девочке на ослике подарили книги

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409836-ru.html

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14 февраля 2017, 8:01       Комментарии

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Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 февраля:
Чуйская область
ночью: -5...-10
днем: -3...+2
Таласская область
ночью: -5...-10
днем: -3...+2
Баткенская область
ночью: -1...-6
днем: 0...+5
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -1...-6
днем: 0...+5
Иссык-Кульская область
ночью: -2...-7
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -15...-20
днем: -7...-12
В Бишкеке днем возможен снег, утром туман. На дорогах снежный накат, гололедица, ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -5...-7, максимальная температура воздуха днем +3...+5.

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