Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4252 (-0.0184) 
Евро: 73.9344 (+0.0464) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно −3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Positiff: Девочке на ослике подарили книгиPositiff: Девочке на ослике подарили книги

Negatiff: В ДТП в Иссык-Ате погибли 4 человека, избитая шестиклассница и притон в Бишкеке

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409835-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке задержан 31-летний член ОПГ — ГУВД

Настольный теннис: в Бишкеке "Алматы-1" выиграл этап детского чемпионата

В ряде районов Бишкека с 14 по 22 февраля не будет газа

Больше недели без газа придется обходиться некоторым жителям Бишкека

В Бишкеке троллейбус с пассажирами въехал в полную маршрутку

14 февраля 2017, 8:03       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно с сотрудниками Токтогульского РОВД задержали жителя села Жаны-Озгоруш, который в своем доме хранил наркотические вещества.
Было обнаружено четыре мешка, три трехлитровые банки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что вещество является марихуаной весом более 33 кг и гашиш весом около 6 кг.
Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по делу Х.Г.Э., которая ударила своего гражданского мужа ножом из чувства ревности. Она ударила его во время ссоры. Как сообщают обе стороны, это было сделано непреднамеренно.
Однако, суд осудил женщину на 5 лет тюрьмы.
В Бишкеке обнаружен притон, задержаны 4 проститутки и администратор. В отношении администратора было возбуждено уголовное дело по статье 261 (Организация притона для занятия проституцией) Уголовного кодекса КР.
Крупнейшая дамба в США оказалась под угрозой прорыва.
Аварийный водосброс может не выдержать нагрузки и рухнуть в любой момент, заявляют власти, предлагаю тысячам жителей покинуть свои доме.
Более 800 детей в России покончили жизнь самоубийством в 2016 году.
В селе Ак-Суу Московского района Чуйской области 6-классницы избили свою одноклассницу. Об этом сообщила бабушка пострадавшей девочки Жаңыл Бегалиева.
По ее словам, после избиения девочка госпитализирована в больницу. Озвучивается информация, что девочку избивали почти все одноклассницы - группа школьниц из 15 человек, остальные три девочки стояли и смотрели.
В Иссык-Атинском районе Чуйской области произошло ДТП. 13 февраля в 01:05 на 6 км автодороги Красная речка-Нурманбет столкнулись автомашины "Мерседес-Бенц 230" (госномер B 8586 W) и "Ауди 80" (госномер В 3623 G). В результате на месте скончались 4 пассажира и еще один в больнице.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум