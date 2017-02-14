Negatiff: В ДТП в Иссык-Ате погибли 4 человека, избитая шестиклассница и притон в Бишкеке

14 февраля 2017, 8:03 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно с сотрудниками Токтогульского РОВД задержали жителя села Жаны-Озгоруш, который в своем доме хранил наркотические вещества.

Было обнаружено четыре мешка, три трехлитровые банки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что вещество является марихуаной весом более 33 кг и гашиш весом около 6 кг.

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по делу Х.Г.Э., которая ударила своего гражданского мужа ножом из чувства ревности. Она ударила его во время ссоры. Как сообщают обе стороны, это было сделано непреднамеренно.

Однако, суд осудил женщину на 5 лет тюрьмы.

В Бишкеке обнаружен притон, задержаны 4 проститутки и администратор. В отношении администратора было возбуждено уголовное дело по статье 261 (Организация притона для занятия проституцией) Уголовного кодекса КР.

Крупнейшая дамба в США оказалась под угрозой прорыва.

Аварийный водосброс может не выдержать нагрузки и рухнуть в любой момент, заявляют власти, предлагаю тысячам жителей покинуть свои доме.

Более 800 детей в России покончили жизнь самоубийством в 2016 году.

В селе Ак-Суу Московского района Чуйской области 6-классницы избили свою одноклассницу. Об этом сообщила бабушка пострадавшей девочки Жаңыл Бегалиева.

По ее словам, после избиения девочка госпитализирована в больницу. Озвучивается информация, что девочку избивали почти все одноклассницы - группа школьниц из 15 человек, остальные три девочки стояли и смотрели.

В Иссык-Атинском районе Чуйской области произошло ДТП. 13 февраля в 01:05 на 6 км автодороги Красная речка-Нурманбет столкнулись автомашины "Мерседес-Бенц 230" (госномер B 8586 W) и "Ауди 80" (госномер В 3623 G). В результате на месте скончались 4 пассажира и еще один в больнице.