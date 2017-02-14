До 19 февраля и 2 марта принимаются документы для избрания в общественные советы при госорганах

14 февраля 2017, 2:34 Комментарии
Комиссия по отбору членов общественных советов объявляет конкурс для избрания новых составов общественных советов государственных органов.
В советы избираются представители общественности, в том числе некоммерческих организаций, научных кругов, бизнес-ассоциаций, профессиональных и отраслевых союзов, экспертного сообщества из сфер, соприкасающихся с деятельностью министерств и административных ведомств.
До 19 февраля 2017 года продлен прием заявок от кандидатов в следующие общественные советы:
1) ОС Государственного комитета по делам обороны
2) ОС Государственной службы миграции
3) ОС Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций
4) ОС Государственного комитета информационных технологий и связи
5) ОС Государственной инспекция по экологической и технической безопасности
6) ОС Министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности
7) ОС Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями
8) ОС Фонда по управлению государственным имуществом
9) ОС Министерства иностранных дел
10) ОС Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса
До 2 марта 2017 года принимаются заявки от кандидатов в ОС:
11) ОС Министерства юстиции
12) ОС Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
13) ОС Государственной службы исполнения наказаний
14) ОС Государственного агентства антимонопольного регулирования
15) ОС Фонда обязательного медицинского страхования
16) ОС Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.