В ЖК интересуются, кто устанавливает цены на услуги, оказываемые ветеринарными врачами

14 февраля 2017, 1:16 Комментарии

Депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") интересуется, кто устанавливает цены на услуги, оказываемые ветеринарными врачами. Об этом он спросил 13 февраля на заседании Комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Как сообщил глава Государственной инспекции ветеринарной и фитосанитарной инспекции Калысбек Жумаканов, инспекция разрабатывает рекомендуемый прейскурант.

"Окончательный вариант прейскуранта утверждают местные кенеши. Они могут изменить цены, указанные нами. Например, мы установили стоимость таблетки для собак от 30 до 70 сомов, но депутаты местного кенеша в Ноокате установили цену в 100 сомов, уважая труд ветеринара", - сказал он.