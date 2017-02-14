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Необходимо создать координационный совет по делам молодежи при правительстве, - замдиректора Госагентства по делам молодежи и спорта М.ПархановНеобходимо создать координационный совет по делам молодежи при правительстве, - замдиректора Госагентства по делам молодежи и спорта М.Парханов

В ЖК интересуются, кто устанавливает цены на услуги, оказываемые ветеринарными врачами

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409833-ru.html

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Да будет свет! Коммунальщики продолжают устанавливать уличное освещение

14 февраля 2017, 1:16       Комментарии

Депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") интересуется, кто устанавливает цены на услуги, оказываемые ветеринарными врачами. Об этом он спросил 13 февраля на заседании Комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.
Как сообщил глава Государственной инспекции ветеринарной и фитосанитарной инспекции Калысбек Жумаканов, инспекция разрабатывает рекомендуемый прейскурант.
"Окончательный вариант прейскуранта утверждают местные кенеши. Они могут изменить цены, указанные нами. Например, мы установили стоимость таблетки для собак от 30 до 70 сомов, но депутаты местного кенеша в Ноокате установили цену в 100 сомов, уважая труд ветеринара", - сказал он.

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