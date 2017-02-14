Необходимо создать координационный совет по делам молодежи при правительстве, - замдиректора Госагентства по делам молодежи и спорта М.Парханов

14 февраля 2017, 0:42 Комментарии

Государственное агентство по делам молодежи, физкультуры и спорта инициирует создание координационного совета по делам молодежи при правительстве. Об этом АКИpress сообщил заместитель директора Госагентства по делам молодежи и спорта Мирлан Парханов.

По его словам, данный координационный совет будет возглавлять вице-премьер-министр по социальным вопросам.

"Данная площадка была бы очень эффективной и удобной для решения сегодняшних проблем нашей молодежи. Координационный совет будет представлять собой рекомендательный характер и будет проводиться на уровне заместителей глав министерств", - пояснил М.Парханов.

Также он отметил, что в 2006 году был создан подобный совет, который возглавлял премьер-министр.

"К сожалению, координационный совет 2006 года не показал результатов, он действует, но не работает. Поэтому мы внесли некоторые изменения в положение, учитывая то, что сейчас другое время, другие вопросы и вызовы молодежи", - сообщил М.Парханов.