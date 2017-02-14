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На сегодняшний день в стране трудятся 2,1 тыс. ветврачей, этого числа достаточно, - депутатНа сегодняшний день в стране трудятся 2,1 тыс. ветврачей, этого числа достаточно, - депутат

Необходимо создать координационный совет по делам молодежи при правительстве, - замдиректора Госагентства по делам молодежи и спорта М.Парханов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409832-ru.html

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14 февраля 2017, 0:42       Комментарии

Государственное агентство по делам молодежи, физкультуры и спорта инициирует создание координационного совета по делам молодежи при правительстве. Об этом АКИpress сообщил заместитель директора Госагентства по делам молодежи и спорта Мирлан Парханов.
По его словам, данный координационный совет будет возглавлять вице-премьер-министр по социальным вопросам.
"Данная площадка была бы очень эффективной и удобной для решения сегодняшних проблем нашей молодежи. Координационный совет будет представлять собой рекомендательный характер и будет проводиться на уровне заместителей глав министерств", - пояснил М.Парханов.
Также он отметил, что в 2006 году был создан подобный совет, который возглавлял премьер-министр.
"К сожалению, координационный совет 2006 года не показал результатов, он действует, но не работает. Поэтому мы внесли некоторые изменения в положение, учитывая то, что сейчас другое время, другие вопросы и вызовы молодежи", - сообщил М.Парханов.

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