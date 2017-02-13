На сегодняшний день в стране трудятся 2,1 тыс. ветврачей, этого числа достаточно, - депутат

13 февраля 2017, 23:13 Комментарии

С делегированием некоторых функций частным ветеринарным врачам растет качество услуг, предоставляемых ими, сказал глава Госинпекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калычбек Жумаканов на заседании Комитета ЖК аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 13 февраля.

Было отмечено, что на сегодняшний день в стране трудятся 2 тыс. 112 ветеринарных врачей.

"С того момента, как некоторые функции были делегированы частным ветеринарным врачам, мы видим, что качество услуг, предоставляемые ими, становится лучше. За каждым врачом закреплен отдельный участок, но есть случаи, когда один врач заходит на территорию другого. Каждый врач ревностно относится к своему участку, поэтому качество работ растет. Мы пока считаем, что этого числа ветврачей достаточно", - сказал он.

Было отмечено, что на данный момент подготовкой ветеринарных врачей занимаются 4 вуза в Кыргызстане - Аграрный университет, Кыргызско-турецкий университет "Манас", Ошский сельскохозяйственный университет и Жалал-Абадский государственный университет.