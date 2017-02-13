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С начала года в госслужбу миграции КР в Москве поступило 68 заявлений кыргызстанцев на работодателей, отказывающихся выплачивать зарплаты

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409830-ru.html

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13 февраля 2017, 22:30       Комментарии

В представительство Госслужбы миграции в городе Москве с 4 января по 10 февраля поступило 68 заявлений граждан, в том числе коллективных. Основная часть граждан подали жалобы на российских работодателей, отказывающихся выплачивать заработные платы на общую сумму- 9 млн 510,8 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе миграции.
Как проинформировали в ведомстве, было проведено 67 выездов, оказано содействие в получении 4 млн 155 тыс. рублей. Проконсультировано 725 граждан КР по вопросам миграционного законодательства РФ, 5 заявлений направлено в российскую прокуратуру.
С 6 февраля по 10 февраля поступило 19 обращений по невыплате заработной платы от 29 граждан на сумму 2 млн 598 тыс. рублей, выплачено 1 млн 484 тыс. рублей, проведено 10 выездов, проконсультировано 240 граждан по вопросам миграционного законодательства РФ.
Кроме того, по городу Красноярск с 3 по 10 февраля поступило 4 жалобы по невыплате заработной платы от 4 граждан на сумму 311,0 тыс. рублей, было проведено 2 выезда, проконсультировано 36 граждан по вопросам миграционного законодательства.

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