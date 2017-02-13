"Каравансарай": Накопление боевиков вдоль таджикско-афганской границы вызывает тревогу

13 февраля 2017, 22:33 Комментарии

Каравансарай. В районе таджикско-афганской границы находятся не менее 10 000 боевиков.

Таджикские и афганские власти предупреждают об угрожающем скоплении боевиков на территории Афганистана совсем рядом с границей с Таджикистаном.

Среди боевиков есть таджикистанцы и другие иностранцы, заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода в ходе пресс-конференции 20 января в Душанбе, на которой присутствовал и корреспондент "Каравансарая".

"По нашей информации, количество боевиков вдоль таджикско-афганской границы составляет 10-15 тысяч... Эта ситуация вызывает наше беспокойство", - отметил Рахимзода.

При этом Рахимзода заверил, что "Таджикистан полностью контролирует свою границу с Афганистаном".

Только что подготовленные боевики Талибан на фото, опубликованном симпатизирующими талибам сайтами и в социальных сетях. Осень 2016 г. [Из подборки]

Члены Талибана атакуют уезд Юмгон,в провинции Бадахшан 16 июня, 2016. Фото сделано с экрана телевизора.[Надин Бахром]

Афгаснкие власти подтвердили наличие боевиков вблизи Таджикистана.

Около 7 000 боевиков воюют с силами безопасности в провинциях Саманган, Балх, Дзаузджан, Сари-Пуль и Фарьяб, сообщил генерал Баба Джан, командир 707 Памирского отряда полиции Афганистана.

"В зоне нашей ответственности находятся до 600 иностранных боевиков с семьями", - заявил он 1 февраля, согласно "TOLO News".

Он ничего не рассказал о происхождении иностранных боевиков, но заявил, что афганские силы готовы зачистить расположения боевиков в северной зоне, чтобы предотвратить любое дальнейшее их продвижение.

Охрана длинной границы

Боевиков на афганской стороне границы "очень трудно идентифицировать", рассказал "Каравансараю" на условиях анонимности офицер внутренних войск МВД.

Боевики принадлежат к ста различным террористическим и экстремистским группировкам, но большинство принадлежит к Талибану, ИГИЛ и Исламскому движению Узбекистана (ИДУ), рассказал военный.

Боевики не совершали "никаких актов агрессии", пояснил он. "Но их много".

Офицер призвал к международному вниманию к вызову, с которым столкнулся Таджикистан, охраняя 1 344 км границы с Афганистаном.

"Ни у одной из других стран Центральной Азии нет такой длинной границы с Афганистаном... Граница располагается по горным и скалистым районам, что во многом затрудняет контроль", - говорит он.

Ситуацию еще больше осложняет то, что Афганистан стал местом, где собираются боевики, которые "не могут найти себе место в Сирии и в Ираке", сказал собеседник "Каравансарая".

Взгляд с афганской стороны

Чтобы больше узнать о происходящем на афганской стороне границы, корреспондент "Каравансарая" 28 января по телефону связался с жителями двух деревень в провинции Кундуз.

Один из бывших жителей Имам Сахиба Рашид валади Султон три месяца назад вместе с семьей бежал в Кабул.

Он рассказал, что покинуть родные места его заставили постоянные бои и отсутствие стабильности.

"То талибы приходят завоевывать, то затем сразу же власти приходят делать зачистки. Талибы, очень жестокие, требуют их кормить, уступить жилье", - сказал он "Каравансараю".

"Очень многие люди покидают свои дома, кто едет в столицу, кто вообще выезжает из страны... Положение ухудшается", - говорит он.

Междоусобицы боевиков

В попытке выйти на связь с семьей этнических таджиков в афганском Дашти Арчи, "Каравансарай" побеседовал с двумя мужчинами, назвавшимися членами Талибан.

"Семья, у которой был этот номер мобильного телефона, покинула поселок два месяца назад", - заявил "Каравансараю" Диловар, назвавший себя талибом.

Мухаммад, еще один собеседник, представившийся талибом, рассказал "Каравансараю" о жестокой вражде Талибана и ИГИЛ.

"Мы в постоянной вражде с членами ‘Исламского государства"", - сказал он.

"Больше всех на границе нас - талибов", - утверждает он, добавив, что среди прочих группировок боевиков, скопившихся на таджикско-афганской границе, присутствуют также "Джамаат Ансарулла", Союз исламского джихада (группировка, отколовшаяся от ИДУ) и Исламская партия Туркестана.

Независимо убедиться в истинности утверждений людей, называющих себя талибами, не представлялось возможным.

Потенциальная угроза Таджикистану

Хотя Таджикистан бдительно патрулирует границу, различные боевики поблизости в Афганистане "безусловно угрожают национальной безопасности Таджикистана", полагает Дустмухаммади Дуст, специалист по изучению Афганистана из Душанбе.

"Их проникновение в Таджикистан нельзя допустить", - отметил Дуст в беседе с "Каравансарай", выразив обеспокоенность возможными "беспорядками или локальной войной на границе".

"Уровень боеготовности пограничников и нашей армии высок. У нас есть стратегические партнеры, которые смогут в нужный момент помочь нам", - считает Дуст.

Иногда таджикистанцы слышат стрельбу на афганской стороне, сообщил Шухрат П., житель Шурабада Хатлонской области.

"Мы уже привыкли к тому, что на той стороне стреляют. Но пограничники постоянно рядом, как-то и страха нет у нас поэтому", - сказал он "Каравансараю".

"Должен заверить, что не будет никакой нестабильности на границе. Все силовые структуры заняты защитой границ страны", - сказал "Каравансараю" Амиркул Азимов, член парламента и бывший секретарь Совета безопасности Таджикистана.

Таджикский пограничник, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил это, сказав, что "мы днем и ночью находимся в боевой готовности".

"У страны хватит ресурсов защитить госграницу", - заявил он "Каравансараю".