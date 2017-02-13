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Сборная КР опустится на одну строчку в рейтинге FIFA — прогноз

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409826-ru.html

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13 февраля 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Сайт football-rankings.info считает, что в мартовском рейтинге FIFA сборная Кыргызстана по футболу опустится на одну строку и окажется на 125-м месте.
В прошлом году сборная обновила рекорды. В апрельском рейтинге она заняла сотое место, а в октябрьском попала на 99-е. Однако после этого национальная команда сдала позиции.
По мнению аналитиков сайта football-rankings.info, который уже несколько раз верно прогнозировал изменения в обновленном рейтинге, сборная КР потеряет одну позицию и окажется на 125-м месте, количество баллов же останется прежним - 265.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 9 марта. Рейтинг вычисляется из результатов матчей за последние несколько лет.

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