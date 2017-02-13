Сборная КР опустится на одну строчку в рейтинге FIFA — прогноз

13 февраля 2017, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Сайт football-rankings.info считает, что в мартовском рейтинге FIFA сборная Кыргызстана по футболу опустится на одну строку и окажется на 125-м месте.

В прошлом году сборная обновила рекорды. В апрельском рейтинге она заняла сотое место, а в октябрьском попала на 99-е. Однако после этого национальная команда сдала позиции.

По мнению аналитиков сайта football-rankings.info, который уже несколько раз верно прогнозировал изменения в обновленном рейтинге, сборная КР потеряет одну позицию и окажется на 125-м месте, количество баллов же останется прежним - 265.

Следующее обновление рейтинга запланировано на 9 марта. Рейтинг вычисляется из результатов матчей за последние несколько лет.