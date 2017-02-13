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В Бишкеке задержан 31-летний член ОПГ — ГУВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409825-ru.html

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13 февраля 2017, 21:07       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. В Бишкеке задержан член организованной преступной группировки, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Задержание 31-летнего уроженца Таласской области было произведено в Бишкеке сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека.
Милиционеры провели обыск в автомашине марки BMW-735 напротив дома по улице Скрябина. Машина принадлежит задержанному. В салоне нашли пистолет марки Макарова с четырьмя патронами в магазине. У задержанного также в кармане брюк нашли семь граммов гашиша, рассказали в ГУВД.
По факту возбуждено уголовное дело, задержанный водворен под стражу.

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