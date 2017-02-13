В Бишкеке задержан 31-летний член ОПГ — ГУВД

13 февраля 2017, 21:07 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. В Бишкеке задержан член организованной преступной группировки, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Задержание 31-летнего уроженца Таласской области было произведено в Бишкеке сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека.

Милиционеры провели обыск в автомашине марки BMW-735 напротив дома по улице Скрябина. Машина принадлежит задержанному. В салоне нашли пистолет марки Макарова с четырьмя патронами в магазине. У задержанного также в кармане брюк нашли семь граммов гашиша, рассказали в ГУВД.

По факту возбуждено уголовное дело, задержанный водворен под стражу.