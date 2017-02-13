Почти 20 хэштегов в Кыргызстане стали запрещенными

13 февраля 2017, 21:28 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызстана заблокирует доступ к 19 хэштегам и информации по ним, которые решением суда признаны вредными для детей, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан заведующий отделом госнадзора ведомства Нурлан Акунов.

Ранее Генпрокуратура подала исковое заявление в Октябрьский районный суд Бишкека о признании информации, размещенной на отдельных сайтах, противоправной и запрещенной к распространению. Эту инициативу прокуроры связали с заботой о несовершеннолетних, которые могут быть подвержены вредоносному воздействию отдельных сайтов. В пятницу суд дал разрешение на блокировку.

В Госкомсвязи пока не поступило решение суда, но, по словам Акунова, ведомство будет инициировать официальный запрос коллегам из Роскомнадзора при Министерстве связи России. Речь в запросе пойдет о том, чтобы уполномоченный орган России ограничил 19 хэштегов из соцсервиса "ВКонтакте" на территории КР, которые в своем решении упомянул Октябрьский районный суд.

При этом, по словам Акунова, речь о блокировке социальных сетей не идет.

"Мы при необходимости напишем письма собственникам социальных сетей, где были выявлены эти хэштеги. Пока в решении суда значится только "Вконтакте". Постараемся в ближайшее время начать работу по ограничению доступа, как только решение суда поступит на руки", - сказал Акунов.

Также он отметил, что в этом деле госкомитету помогают волонтеру. Они отправляют жалобы по странице пользователя в техническую поддержку той или иной соцсети, если считают публикации вредными для детей, - своего рода "антилайк".

Ранее сообщалось, что многие подростки в Кыргызстане начали делиться в социальных сетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420.

В России правоохранительные органы уверены, что эти хэштеги стали причиной суицидов среди несовершеннолетних - игра заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

МВД и Минобрнауки Кыргызстана проводят разъяснительную работу среди педагогов и родителей, а в соцсети идет акция "Антикит".

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