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Новости Кыргызстана

В Бишкеке задержан 31-летний член ОПГ — ГУВДВ Бишкеке задержан 31-летний член ОПГ — ГУВД

Почти 20 хэштегов в Кыргызстане стали запрещенными

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409824-ru.html

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13 февраля 2017, 21:28       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызстана заблокирует доступ к 19 хэштегам и информации по ним, которые решением суда признаны вредными для детей, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан заведующий отделом госнадзора ведомства Нурлан Акунов.
Ранее Генпрокуратура подала исковое заявление в Октябрьский районный суд Бишкека о признании информации, размещенной на отдельных сайтах, противоправной и запрещенной к распространению. Эту инициативу прокуроры связали с заботой о несовершеннолетних, которые могут быть подвержены вредоносному воздействию отдельных сайтов. В пятницу суд дал разрешение на блокировку.
В Госкомсвязи пока не поступило решение суда, но, по словам Акунова, ведомство будет инициировать официальный запрос коллегам из Роскомнадзора при Министерстве связи России. Речь в запросе пойдет о том, чтобы уполномоченный орган России ограничил 19 хэштегов из соцсервиса "ВКонтакте" на территории КР, которые в своем решении упомянул Октябрьский районный суд.
При этом, по словам Акунова, речь о блокировке социальных сетей не идет.
"Мы при необходимости напишем письма собственникам социальных сетей, где были выявлены эти хэштеги. Пока в решении суда значится только "Вконтакте". Постараемся в ближайшее время начать работу по ограничению доступа, как только решение суда поступит на руки", - сказал Акунов.
Также он отметил, что в этом деле госкомитету помогают волонтеру. Они отправляют жалобы по странице пользователя в техническую поддержку той или иной соцсети, если считают публикации вредными для детей, - своего рода "антилайк".
Ранее сообщалось, что многие подростки в Кыргызстане начали делиться в социальных сетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420.
В России правоохранительные органы уверены, что эти хэштеги стали причиной суицидов среди несовершеннолетних - игра заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.
МВД и Минобрнауки Кыргызстана проводят разъяснительную работу среди педагогов и родителей, а в соцсети идет акция "Антикит".
Что нужно знать родителям об игре "Синий кит" и как уберечь от нее детей, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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