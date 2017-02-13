Началась разработка "дорожных карт" для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС

13 февраля 2017, 20:39 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. 11 февраля в Цахкадзоре (Республика Армения) прошло 6-е совещание министров транспорта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкула Жунусова. После этого руководителей транспортных ведомств государств-членов принял Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян.

Главным вопросом повестки дня совещания министров транспорта стран ЕАЭС стало обсуждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС.

Стороны определили алгоритм работы по подготовке "дорожных карт" в транспортной сфере. Ими будет заниматься отдельная рабочая группа (РГ), курируемая заместителями министров транспорта стран Союза. Задача РГ – в сжатые сроки свести предложения стран-партнеров ЕАЭС в области транспорта для запуска общего рынка транспортных услуг на евразийском пространстве. Первое заседание рабочей группы пройдет в марте этого года.

Пилотной "дорожной картой" станет документ по воздушному транспорту, который разрабатывается в приоритетном порядке, с учетом специфики и нерешенных вопросов этой сферы. Карту планируется подготовить уже к 1 июля 2017 года. Установлен срок для "дорожной карты", объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный транспорт Союза. Она должна быть разработана к 31 декабря 2017 года.

В "дорожных картах" будут заложены конкретные мероприятия и индикаторы, предложения по которым представят стороны. Такой подход позволит до 2025 года снять все ограничения и барьеры при перевозках в Союзе.

В результате запуска общего рынка транспортных услуг Союза ожидаются качественные изменения в экономиках стран ЕАЭС, что благоприятно скажется также и на уровне жизни граждан государств-членов. "Снизятся транспортные издержки, а значит наши товары будут более конкурентоспособными. Повысится транспортная доступность и мобильность населения. А это, как правило, один из критериев качества жизни людей", – отметил Адамкул Жунусов.

Напомним, что принципы, которые определяют запуск общего рынка услуг в транспорте, и его идеология уже нашли понимание на уровне президентов. Они одобрены в декабре прошлого года на саммите глав государств ЕАЭС.

На совещании были рассмотрены и другие вопросы, в том числе разработка проекта Соглашения о судоходстве и реализация Программы автомобильных каботажных перевозок. Участники совещания обозначили позиции по вопросу продления сроков беспошлинного ввоза отдельных видов гражданских пассажирских самолетов.

Кроме того, стороны поддержали проведение совещания министров транспорта стран ЕАЭС в формате конференции в рамках выставочного форума "Евразийская неделя 2017".

В ходе пресс-конференции по итогам совещания Адамкул Жунусов отметил, что встреча "была продуктивной: договоренности достигнуты по всем вопросам повестки дня".

В совещании приняли участие министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Ваган Мартиросян, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович, вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Роман Скляр, министр транспорта и дорог Кыргызской Республики Жамшитбек Калилов, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. ​

Пресс-служба ЕЭК