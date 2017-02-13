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Игру "Салам из космоса" придумали школьники — Минобрнауки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409822-ru.html

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Школьникам Бишкека организовали зимний праздник

13 февраля 2017, 20:34       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Школьники сами придумали игру "Салам из космоса", в результате которой пострадала ученица школы села Ак-Суу, рассказали корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Министерстве образования и науки КР.
Ранее сообщалось, что ученицы шестого класса избили сверстницу в сельской школе Московского района Чуйской области. Минобрнауки КР создало комиссию по расследованию этого инцидента.
В ее состав входят заместитель акима Московского района по социальным вопросам, руководство школы, учителя, родители, милиция и соцработники.
Как сообщила представитель пресс-службы Министерства образования и науки Марина Гречанная, на собрании комиссии выяснилось, что во время урока труда преподаватель отлучилась. В это время дети и сыграли в "Салам из космоса" ("Космостон салам").
"Школьники сами придумали эту игру. Согласно правилам, ученик догоняет другого и должен ударить его. Результат такой - школьница Милана еле добралась до дома", - рассказала Гречанная.
По ее словам, бабушка Миланы Жанылкан Бегалиева сообщила, что девочка получила травму головы. В Минздраве сказали, что ее состояние удовлетворительное.
"В больнице девочка рассказала, что они играли в "Салам из космоса" и ее ударили тяжелым предметом. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Школьница прошла медосмотр, ее состояние стабильное", - рассказала пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.
Лечение девочки пообещала оплатить администрация школы, добавили в Минобрнауки.

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