Игру "Салам из космоса" придумали школьники — Минобрнауки

13 февраля 2017, 20:34 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Школьники сами придумали игру "Салам из космоса", в результате которой пострадала ученица школы села Ак-Суу, рассказали корреспонденту Sputnik Кыргызстан в Министерстве образования и науки КР.

Ранее сообщалось, что ученицы шестого класса избили сверстницу в сельской школе Московского района Чуйской области. Минобрнауки КР создало комиссию по расследованию этого инцидента.

В ее состав входят заместитель акима Московского района по социальным вопросам, руководство школы, учителя, родители, милиция и соцработники.

Как сообщила представитель пресс-службы Министерства образования и науки Марина Гречанная, на собрании комиссии выяснилось, что во время урока труда преподаватель отлучилась. В это время дети и сыграли в "Салам из космоса" ("Космостон салам").

"Школьники сами придумали эту игру. Согласно правилам, ученик догоняет другого и должен ударить его. Результат такой - школьница Милана еле добралась до дома", - рассказала Гречанная.

По ее словам, бабушка Миланы Жанылкан Бегалиева сообщила, что девочка получила травму головы. В Минздраве сказали, что ее состояние удовлетворительное.

"В больнице девочка рассказала, что они играли в "Салам из космоса" и ее ударили тяжелым предметом. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Школьница прошла медосмотр, ее состояние стабильное", - рассказала пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

Лечение девочки пообещала оплатить администрация школы, добавили в Минобрнауки.