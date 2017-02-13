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На спецсчет МЧС для пострадавших поступило 84,6 млн сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409820-ru.html

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13 февраля 2017, 19:28       Комментарии

На спецсчет Министерства чрезвычайных ситуаций по состоянию на 13:00 13 февраля поступило 84 млн 654 тыс. 656 сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Ведомство напоминает, что желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул.,Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г.Ош.
Спецсчет был открыт для сбора средств для пострадавших при авиакатастрофе 16 января.

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