На спецсчет МЧС для пострадавших поступило 84,6 млн сомов

13 февраля 2017, 19:28 Комментарии

На спецсчет Министерства чрезвычайных ситуаций по состоянию на 13:00 13 февраля поступило 84 млн 654 тыс. 656 сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Ведомство напоминает, что желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г.Ош, ул.,Моминова 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г.Ош.

Спецсчет был открыт для сбора средств для пострадавших при авиакатастрофе 16 января.