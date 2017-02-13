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Состоялись проводы спортсменов на VIII зимние Азиатские игры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sostoy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409819-ru.html

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13 февраля 2017, 19:18       Комментарии

В зале Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта состоялось вручение аккредитационных карточек и спортивной экипировки членам спортивной делегации Кыргызской Республики, которые будут участвовать на VIII зимних Азиатских играх.
По словам директора госагентства Каната Аманкулова, всем спортсменам по зимним видам спорта, которые культивируются в стране, предоставляем возможность показать себя на больших стартах, защитить честь страны, оценить свой уровень подготовки, научиться у ведущих тренеров и спортсменов, тому чего не достигли в Кыргызстане.

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