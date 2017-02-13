Состоялись проводы спортсменов на VIII зимние Азиатские игры

13 февраля 2017, 19:18 Комментарии

В зале Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта состоялось вручение аккредитационных карточек и спортивной экипировки членам спортивной делегации Кыргызской Республики, которые будут участвовать на VIII зимних Азиатских играх.

По словам директора госагентства Каната Аманкулова, всем спортсменам по зимним видам спорта, которые культивируются в стране, предоставляем возможность показать себя на больших стартах, защитить честь страны, оценить свой уровень подготовки, научиться у ведущих тренеров и спортсменов, тому чего не достигли в Кыргызстане.