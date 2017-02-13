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МЧС: На перевалах и в предгорных районах республики сохраняется угроза схода снежных лавин

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409816-ru.html

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13 февраля 2017, 18:51       Комментарии

В горах, в предгорных районах республики и на перевалах сохраняется угроза схода снежных лавин. Об этом рассказал директор Агентства по Гидрометеорологии при МЧС КР Зарылбек Итибаев на служебном совещании МЧС.
"За первую декаду февраля 2017 года выпала месячная норма осадков в виде снега, это 30 миллиметров, тогда как месячная норма составляет 20-22 мм. Во второй декаде, то есть до 20 февраля ожидается неустойчивая погода, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных, предгорных районах, на перевалах, горных автодорогах сохраняется угроза схода снежных лавин. На сегодняшний день по республике лавиноопасных участков более 30 тыс., как вы знаете в результате выпавших осадков в Ошской, Жалал-Абадской областях, и в других предгорных регионах 3-4 февраля высота снега составило около 1,5 метра. С потеплением температуры воздуха есть другая опасность - сход оползня",- рассказал З.Итибаев.
В связи неустойчивостью погодных условий во второй декаде февраля, организуются принудительные спуски снежных лавин в горах, в предгорных районах республики и на перевалах с привлечением соответствующих министерств и ведомств.

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