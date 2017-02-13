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Главный приз World Press Photo получило фото убийства российского посла

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/glavny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409815-ru.html

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13 февраля 2017, 18:41       Комментарии

Главный приз на World Press Photo получил турецкий фотограф агентства Assoaciated Press Бурхан Озбиличи, который снял убийство российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года в Анкаре. Об этом сообщает телеканал Дождь.
"В номинации "Долгосрочные проекты" победил российский фотограф Валерий Мельников за серию "Черные дни Украины". Российский фотограф Сергей Пономарев оказался лауреатом в номинации General News за серию фотографий в The New York Times из Ирака. Он получил второе место. В 2016 году он занял первое место в этой же номинации так же за фото беженцев с Ближнего Востока", — говорится в сообщении.
World Press Photo как независимая, некоммерческая организация была основана в 1955 году. В этом году в конкурсе участвовали около пяти тысяч фотографов из 125 стран. Церемония награждения проходит в Амстердаме.

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