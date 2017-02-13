Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ФУГИ: Большое количество объектов Минздрава сдаются под аптекиФУГИ: Большое количество объектов Минздрава сдаются под аптекиНастольный теннис: в Бишкеке "Алматы-1" выиграл этап детского чемпионатаНастольный теннис: в Бишкеке "Алматы-1" выиграл этап детского чемпионата

Киностудия "Айтыш Фильм" презентует пять короткометражных фильмов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kinost...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409814-ru.html

Похожие новости

Би-би-си сняли фильм "Воительницы гор: как в Кыргызстане возрождают игры кочевников"

На Берлинском фестивале зрители аплодисментами приняли фильм "Кентавр" Актана Арым Кубата

Киностудия "Айтыш Фильм" презентует пять короткометражных фильмов

Би-би-си снял фильм о кыргызских женщинах

Кыргызские фильмы предлагают проверять на наличие порнографии

13 февраля 2017, 18:58       Комментарии

Киностудия "Айтыш Фильм" совместно с Кыргызско-Турецким Университетом "Манас" презентуют короткометражные фильмы молодых режиссеров, снятых при поддержке студии. Об этом сообщает пресс-служба "Айтыш Фильм".
"Ежегодно киностудия оказывает поддержку молодым режиссерам в создании короткометражных фильмов. Эта традиция зародилась вместе с проектом "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов", когда в рамках данного кинофестиваля были реализованы несколько короткометражных картин, как "Соль" Марата Сарулу, "Неоконченные сны" Тынчтыка Акималиева, "Письмо деду морозу" Акжола Бекболотова, "Песня дождя" Айгуль Бакановой и так далее", — говорится в сообщении.
Художественным руководителем картин выступил кинорежиссер, заслуженный артист, преподаватель факультета коммуникации КТУ "Манас" Артыкпай Суйундуков. Показ фильмов организовывается при поддержке Союза кинематографистов Кыргызстана.
Краткое описание фильмов:
"Маленький сказитель", Фарида Сейталиева
Фильм рассказывает о феномене зарождения сказителей древних эпосов. Это удивительное явление еще продолжает жить среди кыргызов, несмотря на натиск всемирной глобализации. Герою фильма в какой-то момент приходит божий дар сказителя. Эпос в полмиллиона строк невозможно выучить наизусть. Кто знает, возможно, он один из последних могикан из плеяды великих сказителей.
"Капля", Элнура Ташбаева
Герой фильма 24 часа в сутки работает под землей в закрытом помещении. В каждом шаге чувствуется опасность. Шахтеры, несмотря на трудные условия, работают ни покладая рук. И даже рискуя своей жизнью, они готовы на все, чтобы прокормить семью.
"Лунная соната", Айжамал Болотова
Амина вопреки разводу родителей, и безответной любви пытается найти силы, чтобы правильно сыграть "Лунную сонату".
"Ночной гость", Зирегуль Кубандык кызы
Жизни девушки, которая работает сторожем на стройке представляется опасностью. Ночью незнакомый парень, своими странными и опасными поступками удивляет и ставит девушку в непонятное положение. Неожиданная эта история меняет всю жизнь девушки.
"Бакыт", Мээрим Догдурбекова
Фильм рассказывает об отношениях между Бакытом и 10-летним мальчиком. Бакыт сын сельского берейтора. Свободное от школы время он проводит со своим конем. Ему и его ровеснику наезднику нравится одна девушка. Отец готовит Бакыта к скачкам. Но накануне его коня крадут. После случившегося Бакыт не может прийти в себя, потому что его конь является частью его самого.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум