Киностудия "Айтыш Фильм" презентует пять короткометражных фильмов

13 февраля 2017, 18:58 Комментарии

Киностудия "Айтыш Фильм" совместно с Кыргызско-Турецким Университетом "Манас" презентуют короткометражные фильмы молодых режиссеров, снятых при поддержке студии. Об этом сообщает пресс-служба "Айтыш Фильм".

"Ежегодно киностудия оказывает поддержку молодым режиссерам в создании короткометражных фильмов. Эта традиция зародилась вместе с проектом "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов", когда в рамках данного кинофестиваля были реализованы несколько короткометражных картин, как "Соль" Марата Сарулу, "Неоконченные сны" Тынчтыка Акималиева, "Письмо деду морозу" Акжола Бекболотова, "Песня дождя" Айгуль Бакановой и так далее", — говорится в сообщении.

Художественным руководителем картин выступил кинорежиссер, заслуженный артист, преподаватель факультета коммуникации КТУ "Манас" Артыкпай Суйундуков. Показ фильмов организовывается при поддержке Союза кинематографистов Кыргызстана.

Краткое описание фильмов:

"Маленький сказитель", Фарида Сейталиева

Фильм рассказывает о феномене зарождения сказителей древних эпосов. Это удивительное явление еще продолжает жить среди кыргызов, несмотря на натиск всемирной глобализации. Герою фильма в какой-то момент приходит божий дар сказителя. Эпос в полмиллиона строк невозможно выучить наизусть. Кто знает, возможно, он один из последних могикан из плеяды великих сказителей.

"Капля", Элнура Ташбаева

Герой фильма 24 часа в сутки работает под землей в закрытом помещении. В каждом шаге чувствуется опасность. Шахтеры, несмотря на трудные условия, работают ни покладая рук. И даже рискуя своей жизнью, они готовы на все, чтобы прокормить семью.

"Лунная соната", Айжамал Болотова

Амина вопреки разводу родителей, и безответной любви пытается найти силы, чтобы правильно сыграть "Лунную сонату".

"Ночной гость", Зирегуль Кубандык кызы

Жизни девушки, которая работает сторожем на стройке представляется опасностью. Ночью незнакомый парень, своими странными и опасными поступками удивляет и ставит девушку в непонятное положение. Неожиданная эта история меняет всю жизнь девушки.

"Бакыт", Мээрим Догдурбекова

Фильм рассказывает об отношениях между Бакытом и 10-летним мальчиком. Бакыт сын сельского берейтора. Свободное от школы время он проводит со своим конем. Ему и его ровеснику наезднику нравится одна девушка. Отец готовит Бакыта к скачкам. Но накануне его коня крадут. После случившегося Бакыт не может прийти в себя, потому что его конь является частью его самого.