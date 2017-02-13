Настольный теннис: в Бишкеке "Алматы-1" выиграл этап детского чемпионата

13 февраля 2017, 18:57 Комментарии

В Центре настольного тенниса "Карвен" в Бишкеке прошел первый тур детского Клубного чемпионата имени Юрия Посевина.

Как сообщили в Ассоциации настольного тенниса Кыргызстана, в первом туре приняли участие 18 команд из восьми городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

По итогам двухдневных состязаний, все первые три места заняли казахстанские команды, в частности, наибольшее количество очков набрала "Алматы-1", на втором месте команда "Харки-Масанчи" (Жамбыльская область), а третье место у представителей "Жамбыл".

В личном зачете среди девочек первое место заняла представительница команды "Алматы-1" Анеля Бахыт, серебро у Айгерим Асыкбек (Жамбыл), и бронзу завоевала кыргызстанка Ситора Холикова (Токмок).

У юношей первое место занял Искендер Харки, на втором месте Муслим Харки (оба Масанчи), бронзу взял Акылбек Касымов (Бишкек).

Отметим, клубный чемпионат состоит из четырех туров, после которого определится победитель.

Справка:

Юрий Посевин – первый президент федерации настольного тенниса Киргизской ССР. Последние годы жизни он был вице президентом федерации и членом исполкома Международной федерации настольного тенниса. Человек известный и уважаемый в мировом настольном теннисе всегда принимал активное участие в развитии этого вида спорта в Кыргызстане и ему принадлежит инициатива создания Среднеазиатского Союза настольного тенниса, объединяющего Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.