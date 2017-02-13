Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.53 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Киностудия "Айтыш Фильм" презентует пять короткометражных фильмовКиностудия "Айтыш Фильм" презентует пять короткометражных фильмовМЧС: На перевалах и в предгорных районах республики сохраняется угроза схода снежных лавинМЧС: На перевалах и в предгорных районах республики сохраняется угроза схода снежных лавин

Настольный теннис: в Бишкеке "Алматы-1" выиграл этап детского чемпионата

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355309_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409813-ru.html

Похожие новости

В ряде районов Бишкека с 14 по 22 февраля не будет газа

Больше недели без газа придется обходиться некоторым жителям Бишкека

В Бишкеке троллейбус с пассажирами въехал в полную маршрутку

В ряде районов Бишкека на 9 дней отключат газ

Подозреваемый в убийстве в Бишкеке прятался в Джалал-Абаде

13 февраля 2017, 18:57       Комментарии

В Центре настольного тенниса "Карвен" в Бишкеке прошел первый тур детского Клубного чемпионата имени Юрия Посевина.
Как сообщили в Ассоциации настольного тенниса Кыргызстана, в первом туре приняли участие 18 команд из восьми городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
По итогам двухдневных состязаний, все первые три места заняли казахстанские команды, в частности, наибольшее количество очков набрала "Алматы-1", на втором месте команда "Харки-Масанчи" (Жамбыльская область), а третье место у представителей "Жамбыл".
В личном зачете среди девочек первое место заняла представительница команды "Алматы-1" Анеля Бахыт, серебро у Айгерим Асыкбек (Жамбыл), и бронзу завоевала кыргызстанка Ситора Холикова (Токмок).
У юношей первое место занял Искендер Харки, на втором месте Муслим Харки (оба Масанчи), бронзу взял Акылбек Касымов (Бишкек).
Отметим, клубный чемпионат состоит из четырех туров, после которого определится победитель.
Справка:
Юрий Посевин – первый президент федерации настольного тенниса Киргизской ССР. Последние годы жизни он был вице президентом федерации и членом исполкома Международной федерации настольного тенниса. Человек известный и уважаемый в мировом настольном теннисе всегда принимал активное участие в развитии этого вида спорта в Кыргызстане и ему принадлежит инициатива создания Среднеазиатского Союза настольного тенниса, объединяющего Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум