На Берлинском фестивале зрители аплодисментами приняли фильм "Кентавр" Актана Арым Кубата

13 февраля 2017, 18:16 Комментарии

На Берлинском фестивале состоялась мировая премьера фильма "Кентавр" режиссера Актана Арым Кубата. Как отмечает член кыргызской делегации Алтынай Койчуманова, зрители приняли фильм аплодисментами.

По данным Фонда развития кинематографа, "Кентавр" является единственным фильмом из стран Центральной Азии, который в этом году был представлен в официальной программе фестиваля.

"В кинотеатре был полный аншлаг, билеты на премьерный показ были раскуплены заранее за несколько дней, также как и на другие повторные показы "Кентавра". Аудитория состояла как из обычных гостей фестиваля, кинолюбителей и местных жителей, так и из профессионалов кино: продюсеров, дистрибьюторов, кинокритиков и международной прессы. Порадовало, что на показ пришли и кыргызстанцы, проживающие в Германии, во главе с послом Кыргызстана в Германии Эринесом Оторбаевым", − говорится в сообщении.

Перед началом показа глава программы "Панорама" Берлинского кинофестиваля Виланд Шпек представил аудитории режиссера фильма Актана Арым Кубата и отметил, что очень горд тем, что такой фильм представлен в программе фестиваля.

Показ "Кентавра" прошел отлично, аудитория с трепетом и вниманием смотрела фильм, чутко реагируя на разные повороты сюжета: смеясь в комедийных ситуациях и плача в драматичных, сопереживая героям фильма. С титрами фильма зал стал аплодировать, поддерживая режиссера и киногруппу.