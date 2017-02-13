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БГУ им.К.Карасаева и Казахский университет им.Аль-Фараби подписали меморандум о сотрудничестве

Источник:
http://kabar.kg/news/bgu-im.k....

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409811-ru.html

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13 февраля 2017, 18:11       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Бишкекский Государственный университет им.К.Карасаева и Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в вузе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образвоания и науки КР.
Подписание прошло в рамках IV Международной Зимней школы журналистики и коммуникаций "Новые возможности цифровой грамотности как матрица дата-журналистики" в Казахстане.
В мероприятии приняли участие студенты, магистранты, докторанты, журналисты и преподаватели вузов Кыргызстана и Казахстана.
Мастер провели классы Сергей Карпов - специалист Информационного бюро ЮНЕСКО в Алматы, Айзада Калканбекова – Исполнительный директор Общинного радио "Суусамыр FM", Назгул Кожабекова – редактор веб-проектов, медиатренер "Internews" и др.
По словам бизнес консультанта Internews в Центральной Азии Ольги Каплиной, подобные мастер-классы проводятся уже два года.
"Наша команда изучила мобильные приложения для журналистов и блогеров, которыми можно пользоваться, и они действительно работают. Мне кажется, что мобильные технологии будут развиваться, значить у людей будет потребность от таких проектов и, конечно, появятся предложения, как от коммерческих, так и от некоммерческих организаций", - сказала она.
Также бизнес консультант Internews добавила, что их проектом интересуется сотовый оператор Beeline и, возможно, они начнут вести мастер-классы и в Кыргызстане.
По окончании зимней школы всем участникам и тренам были вручены сертификаты международного класса.

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