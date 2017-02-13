БГУ им.К.Карасаева и Казахский университет им.Аль-Фараби подписали меморандум о сотрудничестве

13 февраля 2017, 18:11 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Бишкекский Государственный университет им.К.Карасаева и Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в вузе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образвоания и науки КР.

Подписание прошло в рамках IV Международной Зимней школы журналистики и коммуникаций "Новые возможности цифровой грамотности как матрица дата-журналистики" в Казахстане.

В мероприятии приняли участие студенты, магистранты, докторанты, журналисты и преподаватели вузов Кыргызстана и Казахстана.

Мастер провели классы Сергей Карпов - специалист Информационного бюро ЮНЕСКО в Алматы, Айзада Калканбекова – Исполнительный директор Общинного радио "Суусамыр FM", Назгул Кожабекова – редактор веб-проектов, медиатренер "Internews" и др.

По словам бизнес консультанта Internews в Центральной Азии Ольги Каплиной, подобные мастер-классы проводятся уже два года.

"Наша команда изучила мобильные приложения для журналистов и блогеров, которыми можно пользоваться, и они действительно работают. Мне кажется, что мобильные технологии будут развиваться, значить у людей будет потребность от таких проектов и, конечно, появятся предложения, как от коммерческих, так и от некоммерческих организаций", - сказала она.

Также бизнес консультант Internews добавила, что их проектом интересуется сотовый оператор Beeline и, возможно, они начнут вести мастер-классы и в Кыргызстане.

По окончании зимней школы всем участникам и тренам были вручены сертификаты международного класса.