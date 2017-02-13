Прокурор Турапбаева: нужно отличать воспитание от насилия над детьми

13 февраля 2017, 17:10 Комментарии

"В Баткенской области мать, инвалид второй группы, состоявшая на учете в психдиспансере, систематически избивала своих детей. Сейчас это обнаружено, она признана невменяемой, а дети определены в детские учреждения. Никто из соседей не отреагировал, потому что приняли насилие за воспитание, но это нужно разграничивать", - отметила она.

По словам прокурора, насторожиться нужно, если на теле ребенка появились синяки, а жесткие "воспитательные" меры носят систематический характер.

О том, как прокурор Таалайкуль Турапбаева борется с преступностью, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>