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Прокурор Турапбаева: нужно отличать воспитание от насилия над детьми

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409809-ru.html

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Раскрыты убийство, грабежи, изнасилования - таков итог минувшей недели МВД

13 февраля 2017, 17:10       Комментарии

"В Баткенской области мать, инвалид второй группы, состоявшая на учете в психдиспансере, систематически избивала своих детей. Сейчас это обнаружено, она признана невменяемой, а дети определены в детские учреждения. Никто из соседей не отреагировал, потому что приняли насилие за воспитание, но это нужно разграничивать", - отметила она.
По словам прокурора, насторожиться нужно, если на теле ребенка появились синяки, а жесткие "воспитательные" меры носят систематический характер.
О том, как прокурор Таалайкуль Турапбаева борется с преступностью, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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