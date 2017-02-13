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СДПК: партия не планировала выдвигать Кулматова кандидатом в президенты

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409808-ru.html

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13 февраля 2017, 17:33       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Социал-демократическая партия Кыргызстана не планировала выдвигать Кубанычбека Кулматова кандидатом на пост президента, сообщается на сайте СДПК.
Сегодня, 13 февраля, на сайте информационного агентства 24.kg появилась публикация о том, что "по инициативе президента страны кандидатом от социал-демократов предлагается выдвинуть Кубанычбека Кулматова, который в настоящее время возглавляет Российско-Кыргызский фонд развития".
"Фракция Социал-демократической партии Кыргызстана официально заявляет, что содержание данной статьи не соответствует действительности. Партия СДПК пока не представляла чью-либо кандидатуру для участия в президентских выборах", - говорится в сообщении.
О своем намерении участвовать в выборах уже официально заявили экс-премьер Темир Сариев и лидер фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев.

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