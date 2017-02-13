СДПК: партия не планировала выдвигать Кулматова кандидатом в президенты

13 февраля 2017, 17:33 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Социал-демократическая партия Кыргызстана не планировала выдвигать Кубанычбека Кулматова кандидатом на пост президента, сообщается на сайте СДПК.

Сегодня, 13 февраля, на сайте информационного агентства 24.kg появилась публикация о том, что "по инициативе президента страны кандидатом от социал-демократов предлагается выдвинуть Кубанычбека Кулматова, который в настоящее время возглавляет Российско-Кыргызский фонд развития".

"Фракция Социал-демократической партии Кыргызстана официально заявляет, что содержание данной статьи не соответствует действительности. Партия СДПК пока не представляла чью-либо кандидатуру для участия в президентских выборах", - говорится в сообщении.

О своем намерении участвовать в выборах уже официально заявили экс-премьер Темир Сариев и лидер фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев.