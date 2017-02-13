Она испугалась сплетен и вышла замуж за насильника — откровения прокурора из КР

13 февраля 2017, 17:44 Комментарии

Я верчу в руках штуку, которую хотел бы заполучить каждый уважающий себя мажор - корочку работника Генеральной прокуратуры. Мне ее дали не для хвастовства, а чтобы я правильно записала имя и должность своей собеседницы - советника юстиции 2-го класса, начальника отдела по надзору за исполнением законов Генпрокуратуры Таалайкуль Турапбаевой.

Но у нее за плечами есть и более весомые козыри, чем корочка. Она занимается делами, связанными с семейным насилием и детской преступностью, а также совершенными самими несовершеннолетними.

- Наверное, человек никогда просто так не выберет прокуратуру своим местом работы! Как вы туда попали?

- Если честно, в юности мне очень хотелось носить форму (смеется). Тогда я не понимала, насколько эта профессия благородна и сложна.

Когда пришла работать в прокуратуру, мне было всего 23 года. Я после окончания университета два года находилась с ребенком дома. Тогда шел 1994 год.

- О, как раз разгул преступности!

- Да! По тем временам все тяжкие преступления - убийства, изнасилования - расследовались органами прокуратуры. Тогда, конечно, в стране был переходный период - становление независимости государства. Приходилось вкалывать с утра до ночи. Дети и мужья, наверное, забывали, как мы выглядим. Но, к счастью, моя семья оказалась понимающей.

- Помните первое свое дело?

- Да, конечно, в начале своей трудовой деятельности я участвовала в районном суде по гражданским делам. Кстати, в тот момент ты не мог считаться прокурором, пока не расследуешь серьезное уголовное дело. Я выпросила себе такое: над 18-летней девушкой надругались двое парней. Кроме того, они заразили ее венерическими болезнями.

Я работала так, как учили: тщательно, скрупулезно, проверяя все факты. Насильники получили наказание в виде лишения свободы.

- А вам не жалко людей обвинять?

- Жалко?! Я же прокурор! Поддерживая государственное обвинение, могу ли я выполнять служебный долг, если мне жалко?! Бывало и хуже. Как-то раз судили мальчиков-подростков 15-16 лет. Практически дети, их матери плакали. С одной стороны, жалко, а с другой - я видела слезы мамы убитого юноши. Ему было всего двадцать лет!

Он и группа подростков просто гуляли по улице и не уступили дорогу. Слово за слово, завязалась драка, и этого парня убили отверткой. А ведь никто не имеет права лишать жизни другого, самое ценное в государстве - это жизнь человека.

У него на столе осталась недочитанная книга "Путь к истине" - об этом его мама рассказала на судебном заседании. Те подростки получили наказание, которое положено по закону.

- А что самое тяжелое, с чем вам приходится сталкиваться по работе?

- Мне всегда жаль, когда ситуация заходит слишком далеко. Как было бы хорошо, если бы все преступления выявлялись на ранних стадиях. Недавно случай один произошел на юге страны: отец семейства долгое время насиловал свою шестнадцатилетнюю дочь.

Мама и бабушка поняли, что что-то не так, когда та была уже на седьмом месяце беременности. Она родила, но ребенок прожил недолго. Бабушка похоронила его где-то на территории Таджикистана, а отец подался в бега - сейчас он в розыске. А представляете, как бы упростилась жизнь у всех, если бы все стало известно гораздо раньше!

Это задача не только органов прокуратуры и правоохранительных органов, но и всего государства. Неравнодушным должно быть все общество.

- Конечно, когда отец насилует дочь, вопросов не остается. А в каком еще случае обществу надо насторожиться? Все-таки чужая семья - потемки.

- При домашнем насилии, но это очень сложный вопрос. Люди ошибочно принимают домашнее насилие за воспитательные меры. Конечно, мы за то, чтобы ребенок оставался в своей семье, это даже в законодательстве прописано. Но только в том случае, если не противоречит интересам ребенка.

Например, был случай, когда мать систематически избивала своих детей. Оказалось, что у нее проблемы с психикой. По иску прокурора суд признал ее невменяемой, а малышей поместили в интернат. И поверьте, там им лучше, чем с мамой, которая не может себя контролировать.

- Мне кажется, тут еще огромную роль играет традиционное "великое" выражение "Эл эмне дейт". Ведь мы же говорим о довольно щепетильных вопросах...

- Да, случается, что мнение общественности разрушает жизнь людям. Был случай: трое молодых людей изнасиловали девочку. Она забеременела. С одним из насильников она совершила обряд нике. Знаете, сколько ей лет?! Четырнадцать! Родители, боясь людского осуждения, не сообщили в следственные органы и готовы были написать встречное заявление.

После интернет-публикации по данному случаю возбуждено и сейчас расследуется уголовное дело. По вопросу реабилитации девочки работают органы социальной защиты. Мы должны защитить ее, она ведь сама, по сути, ребенок!

- Вы никогда не думали о том, чтобы поменять работу?

- Думала. Лет пятнадцать назад у меня возникала такая мысль, я поняла, что система близка по духу. Этим летом решила поработать в другом направлении - подала документы на конкурс на должность судьи. Прошла успешно два тура, а потом поняла, что оставить свое дело до конца не готова.

Я люблю свою работу, умею ее делать. Понимаете, быть прокурором - это очень сложно. Тут важны не только знания, но и опыт, желание, в какой-то мере даже интуиция. Я тут нужна!