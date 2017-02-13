Больше недели без газа придется обходиться некоторым жителям Бишкека

13 февраля 2017, 17:44 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. На девять дней отключат природный газ в некоторых районах Бишкека, сообщила пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Данные меры связаны с проведением аварийно-восстановительных работ. Подача газа с 14 по 22 февраля будет прекращена на участках, ограниченных следующими улицами:

<ul> <li>Карагачевая роща, БЧК, улицы Махатмы Ганди, Саадаева, Ак-Тилек;</li> <li>улицы Махатмы Ганди, Мыскала, Сейила и Пригородная;</li> <li>улицы Малышева, Куренкеева, переулки Илийский и Беломорский.</li> </ul>