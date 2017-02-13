В горах и на перевалах сохраняется угроза схода снежных лавин и оползней

13 февраля 2017, 17:07 Комментарии

В горах, в предгорных районах республики и на перевалах сохраняется угроза схода снежных лавин. Об этом рассказал директор Агентства по гидрометеорологии Зарылбек Итибаев на совещании МЧС.

"За первую декаду февраля 2017 года выпала месячная норма осадков в виде снега, это 30 миллиметров, тогда как месячная норма составляет 20-22 мм. Во второй декаде, то есть до 20 февраля ожидается неустойчивая погода, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных, предгорных районах, на перевалах, горных автодорогах сохраняется угроза схода снежных лавин. На сегодняшний день по республике лавиноопасных участков более 30 тысяч, как вы знаете, в результате выпавших осадков в Ошской, Джалал-Абадской областях и других предгорных регионах 3-4 февраля высота снега составила около 1,5 метра. С потеплением температуры воздуха есть другая опасность - сход оползня", - сообщил Итибаев.

В связи с неустойчивостью погодных условий во второй декаде февраля организуются принудительные спуски снежных лавин в горах, предгорных районах республики и на перевалах с привлечением соответствующих министерств и ведомств.

В ходе совещания глава чрезвычайного ведомства Кубатбек Боронов поставил задачу по обеспечению в постоянной готовности силы и средства МЧС для оперативного реагирования на случай ЧС, ПО и своевременно провести защитные мероприятия.