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Футзал: определены участники финального этапа Суперлиги

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355336_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409803-ru.html

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13 февраля 2017, 17:11       Комментарии

Определены участники финального этапа чемпионата Кыргызстана по футзалу среди команд Суперлиги.
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, по итогам матчей предварительного этапа турнира в финальную стадию вышли "Мурас", EREM, "Алга" и "Востокэлектро".
Напомним, в этом году в чемпионате участвовали девять команд, которые разделены на три группы. В частности, в группе "А" играли команды "Ош", "Баткен Сити" и "Химик". Во второй корзине бились "Востокэлектро" (Нарын), "Мурас" (Джети-Огуз), "Нурфинанс" (Бишкек), в группе "С" играли "Талас" (Талас), "Дордой" (Бишкек) и "Фарватер" (Бишкек).
Команды сыграли между собой два круга, после чего в финальный раунд вышли лучшие четыре команды. Теперь по системе плей-офф до двух побед участники определят призеров и чемпиона. Первые матчи состоятся 25 февраля, ответные намечены на 4 марта.
Расписание матчей плей-офф:
25.02.17
<li>"Востокэлектро" – "Мурас"</li><li>"Алга" – EREM</li>
04.03.17
<li>"Мурас" –"Востокэлектро"</li><li>EREM – "Алга"</li>
Итоговая турнирная таблица предварительного этапа:

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